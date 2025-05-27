BYD запускает агрессивную ценовую политику, вызывая падение акций китайских автопроизводителей

Китайский производитель электромобилей BYD продолжает ценовую войну в крупнейшем мировом автомобильном рынке, предлагая значительные скидки на свои модели и предоставляя ранее премиальные функции, такие как интеллектуальное ассистированное вождение, бесплатно.

В конце мая 2025 года акции китайских автопроизводителей резко упали после того, как BYD объявил о новых скидках на более чем 20 моделей, включая значительные скидки на свой электрический хэтчбек Seagull, теперь стоящий 55 800 юаней (7 765 долларов США) при сдаче старого автомобиля. Акции BYD упали на 8,6%, в то время как акции Geely снизились на 9,5%, а другие автопроизводители, такие как Nio и Leapmotor, потеряли от 3% до 8,5% своей стоимости.

BYD также внедрил систему помощи водителю «God’s Eye» в большинстве своих моделей без дополнительной платы, что ранее было доступно только в более дорогих автомобилях. Эта стратегия направлена на расширение доступа к интеллектуальным функциям вождения и увеличение продаж.

Однако такая агрессивная ценовая политика вызывает опасения среди конкурентов и аналитиков, которые предупреждают о возможном ущербе для прибыльности отрасли и рисках для поставщиков. Генеральный директор Great Wall Motors, Вэй Цзяньцзюнь, сравнил текущую ситуацию с кризисом, подобным «Эвергранду», указывая на несостоятельные рыночные тактики, длительные убытки и напряжение в цепочке поставок.

Китайские власти также выразили обеспокоенность чрезмерной конкуренцией и возможными регуляторными мерами, поскольку некоторые компании продают автомобили ниже себестоимости, подрывая справедливую рыночную практику.