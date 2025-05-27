Главная » Новости

Chery возрождает бренд Rely с новым дизельным пикапом Kaitian R08 для китайского рынка

Опубликовано Обновлено

Chery возрождает бренд Rely с новым дизельным пикапом Kaitian R08 для китайского рынка

Компания Chery возобновила развитие бренда Rely, представив пикап Kaitian R08 после его демонстрации на Шанхайском автосалоне 2025 года. Согласно недавно опубликованным данным Министерства промышленности и информационных технологий Китая, автомобиль будет выпускаться под маркой Kaitian, а не HIMLA, ориентируясь на внутренний рынок Китая.

Изначально бренд Rely был запущен в 2009 году в рамках проекта Qilin, включавшего подбренды Riich и Rely, но из-за низкого спроса и доминирования совместных предприятий на рынке оба подбренда были быстро свернуты. Сейчас Rely возвращается как дочерняя компания Chery, сосредоточенная на производстве пикапов с бензиновыми, дизельными, электрическими и гибридными силовыми установками.

Chery возрождает бренд Rely с новым дизельным пикапом Kaitian R08 для китайского рынка

Техника Rely будет строиться на гибридной платформе Mars Architecture с использованием собственных технологий Chery, таких как гибридная система Kunpeng C-DM, интерфейс Lion cockpit, система помощи водителю Falcon и платформа интеллектуальных технологий Kaitian. В модели заявлена интеграция искусственного интеллекта в электрическую архитектуру автомобиля.

Габариты Kaitian R08 составляют 5330 мм в длину, 1920 мм в ширину и 1890 мм в высоту при колёсной базе 3230 мм. Вариант с удлинённой базой достигает длины 5610 мм и базы 3510 мм. Длина стандартной грузовой платформы — 1530 мм, удлинённой — 1810 мм. В экстерьере отмечены разделённые фары, чёрная восьмиугольная решётка радиатора, чёрные накладки на арки колёс и интегрированные пороги. Сзади — квадратные фонари, ступенчатый бампер и крепежные крюки.

Пикап оснащён 2,3-литровым турбодизельным двигателем Dongfeng Light Engine (модель DDi23-60A) мощностью 120 кВт. Заявленный расход топлива — 7,8 л на 100 км, максимальная скорость — 150 км/ч. Грузоподъёмность составляет 495 кг, а буксировочная масса достигает 2,7 тонн в зависимости от конфигурации.

Chery возрождает бренд Rely с новым дизельным пикапом Kaitian R08 для китайского рынка

Производство Kaitian R08 будет организовано на заводе Chery Commercial Vehicle в Кайфэн, а не на предприятии Rizhao, где выпускаются пикапы HIMLA. Несмотря на схожесть в дизайне и пропорциях с HIMLA, Kaitian R08 позиционируется исключительно для китайского рынка с отдельным брендом и корпоративной структурой.

Рынок пикапов в Китае демонстрирует рост: в марте 2025 года было продано 58 тысяч таких автомобилей, что на 13,1% больше, чем годом ранее. Из них 2700 — электрифицированные модели, рост которых составил 219%. Экспорт за март достиг 24 тысяч единиц, а за первый квартал — 62 тысяч, что составляет 45% от общего объёма продаж. Лидерами рынка являются Great Wall Motors, JAC, JMC, Changan и SAIC Maxus.

Ожидается, что цена Kaitian R08 будет находиться в диапазоне от 100 до 150 тысяч юаней (примерно 13 880–20 820 долларов). В дальнейшем планируется выпуск гибридных и электрических версий в зависимости от спроса на бренд Rely.

Chery возрождает бренд Rely с новым дизельным пикапом Kaitian R08 для китайского рынка

Tvoe-avto.com
© 2025 ТВОЕ-АВТО

*Instagram и Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой по ведению соцсети в РФ признана экстремистской и запрещена