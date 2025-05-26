Глава Xiaomi намекнул на цену YU7 — SUV будет дешевле Tesla Model Y в Китае

Компания Xiaomi готовится к запуску своего нового кроссовера YU7, официальная презентация которого состоится в июле. На мероприятии 22 мая генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь опроверг слухи о стартовой цене в 199 000 юаней (около 27 600 долларов), указав, что YU7 займет более высокий ценовой сегмент, чтобы подчеркнуть премиальные характеристики и не пересекаться слишком близко с седаном SU7.

YU7 станет первой попыткой Xiaomi выйти в премиальный сегмент SUV, отличаясь от более спортивного и ориентированного на седан SU7. Модель сочетает в себе современный интерьер с панорамной приборной панелью «Hypervision» и передовые технологии, включая систему автономного вождения с поддержкой лидар 700 TOPS. Обсуждения в СМИ и среди покупателей вызывают живой интерес к дизайну и функционалу автомобиля. YU7 привлекает внимание потенциальных владельцев электрокаров, включая тех, кто рассматривает такие бренды, как Zeekr 7x, Tesla Model Y и Luxeed R7.

Одним из ключевых факторов в стратегии Xiaomi станет ценовая политика. Компания должна найти баланс между конкурентоспособностью и доходностью, учитывая, что часть покупателей YU7 может пересекаться с аудиторией SU7. Слишком близкая цена к SU7 грозит «перекрыть» продажи седана, а слишком высокая — потерять клиентов в пользу конкурентов. При этом Xiaomi намерена предложить YU7 дешевле Tesla Model Y, которая сейчас стоит в Китае от 263 500 до 313 500 юаней (примерно 36 400–43 300 долларов), что привлечет покупателей с ограниченным бюджетом, желающих получить премиальные возможности. Аналогичный подход компания применяет и к SU7, цена которого ниже, чем у Tesla Model 3.

Выход YU7 позволит Xiaomi улучшить экономику производства. Успех SU7 усилил позиции компании в переговорах с поставщиками, а расширение модельного ряда позволит распределить фиксированные издержки на больший объем автомобилей. Первые прогнозы указывают на высокую заинтересованность: возможно более 200 000 предзаказов за первые сутки, что создаст значительную нагрузку на производственные мощности и логистику Xiaomi.

Ожидается, что стартовая цена YU7 составит около 245 900 юаней (около 34 100 долларов), что выше базовой версии SU7 (215 900 юаней / 29 970 долларов), но при этом сохранит явный ценовой разрыв, чтобы подчеркнуть премиальность модели и избежать путаницы среди покупателей. Версия Pro с пневматической подвеской и двумя моторами может стоить примерно 275 900 юаней (38 300 долларов), а максимальная комплектация Max с дополнительными улучшениями — около 329 900 юаней (45 800 долларов). Такая ценовая стратегия поможет Xiaomi укрепить позиции в сегменте электрокроссоверов среднего и высокого класса, сохраняя при этом преимущество перед Tesla Model Y на рынке Китая.