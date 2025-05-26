BMW представила эксклюзивный концепт Speedtop — редкий shooting brake с уникальным дизайном

BMW представила новую модель Concept Speedtop на конкурсе Villa d’Este, обещая нечто «динамичное, элегантное и экзотическое». Хотя автомобиль позиционируется как концепт, его дизайн и техническая база во многом повторяют прошлогодний Concept Skytop, также дебютировавший на этом же мероприятии.

За последний год Skytop прошёл доработку и неоднократно попадал в объективы камер во время тестов. Ожидается, что серийная версия Speedtop будет выглядеть так же, как и концепт. При этом автомобиль останется очень редким: запланирован выпуск всего 70 экземпляров, каждый с ценой, сопоставимой с 50 проданными Skytop по примерно 500 тысяч фунтов.

Concept Speedtop построен на базе мощнейшей версии BMW 8 серии — M8 Competition. Под капотом располагается 4,4-литровый V8 с двумя турбинами и мощностью 616 лошадиных сил, передающейся на все колёса через восьмиступенчатый автомат. Время разгона до 100 км/ч сохранится около 3,2 секунд, несмотря на увеличенный кузов shooting brake.

По словам главы дизайна BMW Адриана ван Хойдонка, Concept Speedtop является уникальной интерпретацией спортивного Touring и служит акцентом всей линейки BMW, особенно её универсальных моделей.

Как и Skytop, новая модель выделяется центральной линией, проходящей от фирменной радиаторной решётки через капот и крышу, завершающейся приподнятой задней частью кузова. Также Speedtop получил индивидуальные детали — 14-спицевые колёсные диски и плавный переход окраски от бордового Floating Sunstone Maroon к серебристому Floating Sundown Silver.

В салоне используется сочетание коричневой и белой кожи, а на центральной консоли размещена надпись «BMW Concept Speedtop». Передняя часть кабины повторяет интерьер 8 серии с 12,3-дюймовым дисплеем, а вот задняя часть претерпела значительные изменения: вместо задних сидений организованы два багажных отделения, разделённые панелью с логотипом Speedtop.

BMW имеет опыт выпуска таких лимитированных моделей на Villa d’Este — в 2023 году была представлена Concept Touring Coupé, а в 2016-м — концепт Hommage, отсылающий к культовому 2002 Turbo.

Компания уже заявляла о планах выпускать серию подобных малосерийных моделей с маркировкой «M». Вице-президент BMW по работе с клиентами M-подразделения Сильвия Нойбауэр сообщила, что после Speedtop ожидаются и другие эксклюзивные выпуски в будущем.