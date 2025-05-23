Xiaomi YU7 вызвал ажиотаж: перепродажа прав на покупку набирает обороты

22 мая в 19:00 состоялся долгожданный дебют электромобиля Xiaomi YU7, однако интерес к новинке начался задолго до официального запуска. На вторичных площадках появились предложения от продавцов, предлагающих права на приоритетную покупку автомобиля. Стоимость таких услуг варьируется от нескольких сотен до десятков тысяч юаней.

Некоторые продавцы утверждают, что используют специальные программы или внутренние коды для гарантии успешного оформления заказа на первую партию автомобилей. Цены на эти услуги составляют от 800 до 20 000 юаней (111–2776 долларов США), а успех сделки обещают в 99% случаев.

Xiaomi напоминает, что все заказы следует оформлять исключительно через официальные каналы, и предостерегает от использования сторонних сервисов. Эксперты отмечают, что подобная практика связана с высоким спросом и ограниченным предложением, а задержки с производством могут усилить напряженность на рынке.