Smart представила электрокроссовер #5 — самый крупный и дорогой в своей линейке

Компания Smart, совместное предприятие Mercedes-Benz и Geely, анонсировала свой новый электромобиль — среднеразмерный кроссовер Smart #5. Это самый габаритный и дорогостоящий автомобиль бренда на сегодняшний день.

Smart #5 построен на платформе SEA и оснащён 800-вольтовой электрической архитектурой, что позволяет зарядить аккумулятор ёмкостью 100 кВт·ч с 10% до 80% всего за 15 минут. Запас хода автомобиля достигает 550 км по европейскому циклу WLTP.

Длина кроссовера составляет 4705 мм, а колёсная база — 2900 мм, что обеспечивает просторный салон с множеством технологических решений, включая три дисплея и аудиосистему Sennheiser с поддержкой Dolby Atmos.

Модель будет доступна в нескольких вариантах, включая Premium+ с задним приводом и Summit Edition с полным приводом и внедорожными опциями. Ожидается, что продажи в Европе начнутся весной 2025 года.