Электромотоцикл Niu NX Hyper за $4000 установил рекорд на трассе Shanghai F1

Niu Technologies объявила об успехе: модель NX Hyper показала лучшее время круга среди серийных электрических мотоциклов на трассе Shanghai International Circuit. Круг длиной 5,45 км с 16 поворотами был преодолён за 2 минуты 58,958 секунды.

Компания подчеркивает, что испытание на трассе, сертифицированной для Формулы-1, подтвердило высокую производительность электромотоцикла. Niu стремится обеспечить пользователей умными и качественными двухколёсными транспортными средствами, проверяя их в экстремальных условиях.

Модель NX Hyper, представленная в октябре 2024 года, оснащена лёгким маятником с односторонним креплением, подвеской TKX.LAB, системой ABS с двумя каналами, системой контроля тяги TCS, полусликовыми шинами Maxxis и высокопроизводительными тормозами. В BOOST-режиме мотоцикл развивает 29 кВт мощности, разгоняется до 135 км/ч и покрывает до 178 км на одном заряде.

Рост продаж также свидетельствует о популярности бренда: в первом квартале 2025 года было продано более 203 000 единиц, что на 57,4% больше, чем годом ранее. На китайском рынке продажи увеличились на 66,2%.

Niu Technologies, основанная Ли Инянем в 2015 году, известна разработкой умных решений для городской мобильности и высококлассных электрических мотоциклов.