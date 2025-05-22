Volkswagen ускоряет разработку бюджетного электромобиля ID.1 в Китае

Volkswagen активно продвигается в разработке доступного электромобиля ID.1, ориентированного на китайский рынок. Компания планирует представить четыре модели на новой платформе A Main Platform к 2026 году, с ценой от 140 000 до 170 000 юаней (примерно 18 000–22 000 евро).

Для ускорения процесса Volkswagen инвестирует около 1 миллиарда евро в центр исследований и разработок в Хэфэе, КНР, что позволит сократить время разработки новых продуктов на 30% . Совместно с китайской компанией XPeng разрабатывается новая электрическая архитектура CEA, которая обеспечит более быструю интеграцию цифровых сервисов и функций в будущие модели.

Эти шаги являются частью стратегии «В Китае для Китая», направленной на удовлетворение потребностей местных потребителей и усиление позиций Volkswagen на крупнейшем в мире рынке электромобилей.