Xiaomi представит электрокроссовер YU7 22 мая на фоне завершения расширения завода

На автомобильном заводе Xiaomi в Пекинской экономико-технологической зоне продолжается активное производство в преддверии запуска второго электрического автомобиля компании — SUV YU7. Вторая очередь завода близка к завершению, и планируется, что объект начнёт работу в середине июня.

Завод Xiaomi Auto в Пекине начал работу в марте 2021 года после объявления генерального директора Лэй Цзюня о выходе компании на автомобильный рынок. Первая очередь площадью 720 тысяч квадратных метров была завершена в 2023 году и сейчас выпускает электроседан SU7. Строительство второй очереди началось в 2024 году и сейчас находится на финальной стадии, сообщили рабочие на месте.

Расширение производства рассчитано на выпуск новых моделей, включая YU7 SUV, презентация которого назначена на 22 мая на мероприятии компании. Дату подтвердил Лэй Цзюнь 19 мая, отметив, что разработка нового электромобиля идёт по плану.

С апреля 2024 года компания выпустила около 240 тысяч автомобилей SU7. В день подтверждения даты запуска журналисты, посетившие завод, увидели подготовку к отгрузке седанов SU7, включая модификацию Ultra. Ежедневно с завода отправляют примерно 900 машин.

Для удовлетворения спроса производство на первой очереди завода работает в две смены с июня 2024 года, превышая первоначальную годовую мощность в 150 тысяч автомобилей. Несмотря на это, срок ожидания доставки вырос до 49 недель, а накопившийся объём заказов оценивается примерно в 300 тысяч машин.

Длина YU7 составляет 4,999 метра, ширина — 1,996 метра, высота — 1,6 метра, а колесная база — 3 метра. SUV оснащён литий-ионной батареей от дочерней компании CATL и имеет схожие дизайнерские решения с SU7.

Хотя YU7 ещё не был представлен на заводе, представитель Xiaomi сообщил, что автомобили появятся в шоурумах вскоре после релиза. Ожидается, что на презентации 22 мая компания подробно расскажет о технических характеристиках, как это было с SU7.

Общая мощность завода после завершения второй очереди составит 300 тысяч автомобилей в год. По неофициальной информации, Xiaomi рассматривает возможность строительства третьей очереди, для чего рядом зарезервированы промышленные площадки, а строители уже начали подготовительные работы. Официальных заявлений по этому поводу пока не поступало.

Запуск YU7 и масштабирование производства станут важными шагами для Xiaomi в условиях высокой конкуренции на рынке электромобилей Китая.