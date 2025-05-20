Fiat представил концепт Panda 4x4 — возможное возвращение легенды в новом формате

Fiat вновь обратился к образу культовой Panda 4×4 восьмидесятых годов, представив концепт, который подчёркивает связь с оригинальной моделью благодаря узнаваемому дизайну и характерным элементам.

Хотя на данный момент это только концептуальный вариант, компания рассматривает возможность запуска производства четырёхколёсной версии Grande Panda в ответ на интерес покупателей. Также не исключён вариант внедрения полного привода в обычную Grande Panda.

Panda 4×4 занимает важное место в истории марки: на данный момент было выпущено уже три поколения этой модели. Аналогичные проекты в сегменте компактных внедорожников рассматриваются и другими производителями, например, новая версия Renault 4 с приводом 4×4, недавно продемонстрированная в виде концепта R4 Savane 4×4.

Если Fiat решит выпустить Grande Panda 4×4, она станет первой моделью на платформе Smart Car от Stellantis — той же, что используется для Citroen C3 и Vauxhall Frontera — с полным приводом, реализованным благодаря дополнительному электромотору на задней оси. По словам Fiat, такая система обеспечит хорошие ходовые качества как в городских условиях, так и на сложных участках дороги.

Ожидается, что новый Panda 4×4 будет гибридной моделью, аналогично Jeep Avenger 4xe, где электромоторы работают в тандеме с бензиновым двигателем объёмом 1,2 литра. Точные технические характеристики пока не раскрыты.

Внешний вид концепта дополнен стилистическими деталями: пиксельные дополнительные фары спереди и на багажнике на крыше, который рассчитан на размещение полноразмерного запасного колеса и набора инструментов. По кузову размещены эмблемы с обозначением 4×4, а графика на дверях подчёркивает бренд Panda.

Цвет кузова выполнен в тёмно-красном оттенке, который контрастирует с бежевыми стальными дисками и внедорожными шинами. Также автомобиль получил декоративные накладки на переднем и заднем бамперах и пластиковый обвес по бокам.