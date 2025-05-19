Chery представила гибридный кроссовер iCar V27 с дизайном в стиле G-Class

Глава подразделения новых энерготехнологий Chery iCar Су Цзюнь опубликовал первое официальное изображение нового гибридного кроссовера iCar V27 EREV. Автомобиль, который уже получил в сети прозвища «китайский G-Class» и «электрический Land Cruiser», будет представлен в Китае в конце 2025 года.

iCar V27 представляет собой крупный внедорожник длиной около 4,9 м с массивными бамперами, широкими колесными арками и прямыми линиями кузова. Особенности дизайна включают прямоугольные фары с круглыми светодиодными элементами, боковые зеркала увеличенного размера и заднюю дверь с открывающимся вбок багажным отсеком.

Модель оснащена гибридной установкой EREV, включающей 1,5-литровый турбогенератор. Электрический запас хода составляет около 200 км по стандарту CLTC. Кроссовер будет предлагаться как в заднеприводной, так и в полноприводной версиях. Ожидаемая стоимость на китайском рынке составит от 200 до 250 тысяч юаней (примерно 27,700–34,700 долларов США).