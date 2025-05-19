Акционеры Volkswagen требуют реформ в корпоративном управлении

Акционеры Volkswagen Group выразили обеспокоенность корпоративным управлением компании, призвав к большей независимости совета директоров и указывая на растущее влияние контролирующих семей Порше и Пих.

Особое внимание инвесторы обратили на совмещение Оливером Блюме должностей главы VW Group и Porsche, что стало предметом споров после выхода Porsche на биржу в сентябре 2022 года.

«Господин Блюме, мы вновь настоятельно просим вас отказаться от одной из ваших должностей,» — заявил Инго Шпайх из Deka Investment на ежегодном собрании акционеров 16 мая.

Акционеры считают, что конфликты интересов в управлении компании наносят репутационный и финансовый ущерб. За последний год акции Volkswagen упали почти на 25%, а компания борется с проблемами на ключевых рынках, включая тарифы в США, конкуренцию в Китае и высокие расходы в Европе.

Руководство VW защищает двойную роль Блюме, называя её временным решением и важным для оптимизации затрат. Однако инвесторы продолжают требовать устранения выявленных проблем в управлении.