Mazda представила в Китае спортивную версию EZ-6 для молодых автолюбителей

В рамках совместного предприятия с Changan в Китае анонсирована спортивная версия кроссовера Mazda EZ-6. Модель, разработанная при участии команд Mazda из Японии, Китая и Европы, получила выразительный дизайн и доступна с двумя вариантами электрифицированных силовых установок. Длина автомобиля составляет 4 921 мм, ширина — 1 890 мм, высота — 1 485 мм, а расстояние между осями — 2 895 мм.

Передняя часть EZ-6 оформлена привычной решёткой радиатора и двухуровневыми фарами: светодиодные дневные ходовые огни расположены над основными блоками. Осветительную систему «Крылья света» можно дополнить подсветкой фирменного логотипа Mazda. В Sports Edition кузов украшен чёрными акцентами, а тормозные суппорты получили красное оформление.

Салон версии Sports Edition обтянут чёрной алькантарой с контрастной красно-чёрной прострочкой. Тёмные декоративные вставки применены на центральной консоли и дефлекторах вентиляции. Структура интерьера не изменилась — все доработки касаются лишь визуальных деталей.

Технические характеристики включают два исполнения: расширенный диапазон (EREV) с 1,5-литровым двигателем и 160-киловаттным задним электромотором, обеспечивающие по циклу CLTC до 1 301 км при полном запасе топлива и заряда (с расходом около 3,6 л/100 км), и полностью электрическую версию (BEV) с 190-киловаттным мотором и запасом хода 480 или 600 км в зависимости от ёмкости батареи. При быстрой зарядке аккумулятор восполняет уровень с 30% до 80% примерно за 15 минут.

В оснащение входят 14,6-дюймовый экран мультимедийной системы, 50-дюймовый проекционный дисплей с AR на базе чипа Qualcomm Snapdragon 8155, аудиосистема Sony на 14 динамиков, 64-цветная подсветка салона и передние сиденья с расширенным диапазоном регулировок. Безопасность обеспечивают девять подушек, включая боковую на “противоположной” стороне, соответствующие европейским стандартам.

Кроссовер построен на платформе EPA от Changan, рассчитанной на разные электрифицированные установки. В остальных регионах модель будет предлагаться под названием Mazda 6e. Цена спортивной версии пока не объявлена.

Кроме того, Changan Mazda заключила соглашение с CATL о разработке будущих автомобилей на платформе CIIC (Cell to Chassis), которая разделяет верхнюю и нижнюю части кузова для повышения гибкости и эффективности производства новых электромобилей.