Nissan рассматривает возможность совместного производства с китайским партнёром Dongfeng на заводе в Сандерленде

Генеральный директор Nissan, Иван Эспиноса, сообщил, что компания открыта для сотрудничества с китайским партнёром Dongfeng, включая возможность организации производства автомобилей на заводе Nissan в Сандерленде, Великобритания. Хотя этот завод не входит в список из семи предприятий, подлежащих закрытию в рамках стратегии реструктуризации, его будущее зависит от сохранения конкурентоспособности и государственной поддержки, отметил Эспиноса. В рамках глобальной реструктуризации Nissan сокращает количество производственных мощностей и усиливает сотрудничество с Dongfeng для совместного экспорта автомобилей, разработанных в Китае. Однако привлечение государственного китайского партнёра к производству в Сандерленде может вызвать политические вопросы в Великобритании.

Завод в Сандерленде является единственным предприятием Nissan в Европе и крупнейшим автозаводом в Великобритании, на котором работает около 6 000 человек. В 2024 году завод произвёл 282 000 автомобилей при мощности 600 000 единиц. Введение в эксплуатацию новых моделей, включая два электромобиля, может помочь повысить загрузку завода и создать дополнительные рабочие места. Nissan и Dongfeng уже сотрудничают в Китае, где совместно производят автомобили на заводе в Ухане.

Эспиноса подчеркнул, что компания готова рассматривать предложения от новых партнёров, включая технологические компании, для адаптации к технологическим изменениям, связанным с электромобилями и программным обеспечением. Ранее Nissan прекратила переговоры о слиянии с Honda, что открывает возможности для новых стратегических альянсов.

В то же время, Nissan продолжает развивать своё присутствие в Китае, инвестируя 10 миллиардов юаней в разработку новых электромобилей, включая седан N7 и пикап Frontier Pro. Компания также сотрудничает с Huawei для создания интеллектуальных систем для автомобилей.

Таким образом, Nissan рассматривает различные варианты сотрудничества и инвестиций для укрепления своих позиций на мировом рынке, включая возможное совместное производство с Dongfeng на заводе в Сандерленде.