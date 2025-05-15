Leapmotor C10 2026 с платформой 800V поступил в продажу в Китае за 17 000 USD

Обновленный кроссовер Leapmotor C10 стал доступен для покупки в Китае с начальной ценой 122 800 юаней (около 17 000 долларов США). Электрическая версия модели оснащена высоковольтной платформой 800V, обеспечивающей запас хода до 605 км по циклу CLTC. Первые поставки начнутся 20 мая этого года.

История модели и основные обновления

Leapmotor C10 был впервые представлен на китайском рынке в марте 2024 года и впоследствии появился в продаже за пределами Китая, включая Европу. Однако 15 мая компания запустила модель 2026 года, что вызвало вопросы, так как год ещё даже не перевалил за середину 2025-го. Несмотря на нестандартный подход к обозначению года выпуска, обновленный C10 получил заметные улучшения.

Внешний вид и интерьер

Дизайн Leapmotor C10 2026 года сохранил минималистичный стиль предыдущей версии. Автомобиль имеет две изогнутые фары, соединённые LED-полосой, крупный воздухозаборник на переднем бампере и лидар на крыше. Среди других особенностей – выдвижные дверные ручки и единый задний фонарь. Кроссовер доступен в шести цветах кузова: зелёном, чёрном, светло-сером, пурпурном, тёмно-сером и белом.

В интерьере можно выбрать между двумя оттенками – оранжевым и пурпурным. Центральная консоль оснащена 14,6-дюймовым сенсорным экраном, а 10,25-дюймовая цифровая приборная панель располагается за двухспицевым рулём с плоским дном. Модель также получила аудиосистему с 12 динамиками, а её мультимедиа работает на базе процессора Snapdragon 8295.

Технические характеристики и цены

Электрическая версия Leapmotor C10 2026 года перешла на высоковольтную систему 800V, что ускорило зарядку и повысило эффективность работы батареи. Ёмкость аккумулятора составляет 74,9 кВт·ч, обеспечивая запас хода в 605 км. Зарядка батареи от 30% до 80% занимает всего 16 минут.

Электромотор модели стал мощнее и теперь имеет пиковую мощность 220 кВт (295 л.с.), что на 50 кВт больше, чем у предыдущей версии. Разгон до 100 км/ч занимает 5,9 секунды по сравнению с 7,3 секундами у прошлой модели.

Версия с увеличенным запасом хода (EREV) оснащена мотором на 170 кВт (228 л.с.) и батареей ёмкостью 28,4 кВт·ч, обеспечивающей запас хода 140 км по циклу WLTC. Под капотом находится 1,5-литровый двигатель мощностью 70 кВт (94 л.с.), который служит генератором. Общий запас хода модели достигает 1 020 км благодаря 50-литровому топливному баку.