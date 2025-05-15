Nissan сокращает расходы, но восстановление продаж остается сложной задачей

ТОКИО — Новый генеральный директор Nissan Иван Эспиноса сталкивается с серьезными вызовами в попытке вывести автопроизводителя из сложной ситуации, не имея уверенности в возможности остановить снижение объемов продаж, отмечают аналитики. Несмотря на объявленные меры по снижению затрат, ситуация остается напряженной.

Продажи компании упали на 42% с 2017 года, что связано с нехваткой новых моделей, тарифными барьерами на ключевых рынках и жесткой конкуренцией со стороны местных и китайских производителей. Эспиноса объявил о сокращении 11 тысяч рабочих мест, закрытии семи заводов и ожидаемом снижении объемов продаж на 3% в текущем финансовом году.

Наибольшее падение прогнозируется в Китае — на 18%, в то время как объемы продаж в Северной Америке и Японии останутся практически на прежнем уровне. Сложности усугубляют новые тарифы в США, которые увеличивают себестоимость производства и могут привести к росту цен на автомобили.

Эспиноса сообщил, что компания планирует сократить сроки разработки новых моделей и сосредоточиться на кроссоверах и внедорожниках на американском рынке. Уже в этом году в Северной Америке появится гибридная версия Rogue SUV, а в следующем — модель с технологией e-Power.

Аналитики, однако, скептически оценивают эти меры. По словам Масахиро Акиты из Bernstein, успех будет зависеть от способности Nissan предлагать действительно привлекательные продукты. Сложности добавляет и конкуренция: китайские производители электромобилей и местные компании, такие как Suzuki, демонстрируют лучшие результаты.

Финансовые показатели Nissan в Северной Америке ухудшаются — операционная маржа региона стала отрицательной. Это связано с увеличением стимулов для распродажи устаревших моделей. В свою очередь, тарифы США могут обойтись компании в 450 миллиардов йен в текущем году.

Nissan также пытается восстановить репутацию после длительного акцента на объемах продаж при прежнем руководстве, что привело к старению модельного ряда и снижению интереса потребителей. Эксперты опасаются, что компания может не успеть стабилизировать бизнес, если тарифы останутся в силе на протяжении нескольких лет.