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BYD готовит электрический kei car для выхода на рынок Японии

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BYD готовит электрический kei car для выхода на рынок Японии

Китайская компания BYD разрабатывает компактный электрический автомобиль, соответствующий стандартам японских kei cars. Недавно опубликованные фотографии прототипа демонстрируют компактный дизайн с раздвижными задними дверями и двойной стойкой A, что указывает на соответствие японским требованиям.

Kei cars — это компактные автомобили, длина которых не превышает 3,4 метра, ширина — 1,48 метра, а высота — 2 метра, с мощностью двигателя до 64 лошадиных сил. Они популярны в Японии благодаря налоговым льготам и удобству для городских условий.

Разрабатываемая BYD модель станет первым полностью электрическим автомобилем этого класса, созданным иностранным производителем с нуля. В отличие от попыток других компаний, BYD использует новую платформу, разработанную специально для японского рынка.

Согласно данным, автомобиль будет оснащен аккумулятором на 20 кВт⋅ч с запасом хода 180 км (WLTC), поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 кВт и системой HVAC с тепловым насосом. Цена модели составит около 2,5 млн иен (примерно 17 700 долларов США), что делает ее конкурентом для Nissan Sakura и Mitsubishi eK X EV.

BYD планирует начать экспорт модели в Японию с конца 2026 года и рассчитывает занять 40% рынка электрических kei cars в течение нескольких лет. На фоне растущего успеха Dolphin и Seal EV компания также намерена увеличить число дилерских центров до 100 к 2025 году.

В 2024 году BYD впервые обогнала Toyota по продажам электромобилей в Японии, реализовав 2 223 машины.

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