Porsche пересматривает прогнозы из-за снижения спроса в Китае и тарифов США

Немецкий автопроизводитель Porsche сократил прогноз по выручке на 2025 год, ожидая доход в пределах 37–38 миллиардов евро вместо ранее заявленных 39–40 миллиардов. Это связано с падением продаж в Китае и неопределённостью вокруг американских импортных пошлин.

В первом квартале 2025 года операционная прибыль компании снизилась на 41%, составив 760 миллионов евро. Особенно заметен спад в Китае, где поставки автомобилей сократились на 42% из-за усиления конкуренции и снижения спроса на электромобили.

В ответ на изменения рынка Porsche планирует закрыть около 30% своих дилерских центров в Китае к 2026 году, сосредоточив усилия на более прибыльных регионах. Кроме того, компания рассматривает возможность повышения цен на автомобили в США из-за действующих 25% тарифов на импорт.

Для оптимизации расходов Porsche намерена сократить около 4 000 рабочих мест, включая 2 000 временных контрактов. Также компания приостановила расширение производства аккумуляторов на своём предприятии Cellforce, ссылаясь на снижение спроса на электромобили класса люкс.

Несмотря на сложности, Porsche продолжает инвестировать в обновление модельного ряда, включая гибридные и электрические версии, чтобы адаптироваться к изменяющимся условиям рынка.