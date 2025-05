Mazda и CATL создадут электромобили нового поколения с инновационным шасси

Mazda Motor Corporation, через своё совместное предприятие с китайской компанией Changan Mazda, заключила важное партнёрство с ведущим мировым производителем аккумуляторов для электромобилей, компанией Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. (CATL). Совместная работа будет направлена на разработку электромобилей нового поколения, использующих революционную платформу CIIC (Cell to Chassis) от CATL.

Основное внимание будет уделено интеграции шасси и совместному производству.

Партнёрство сосредоточится на платформе CIIC, которая была представлена в декабре прошлого года. Эта система шасси построена на основе архитектуры с разделением верхней и нижней частей кузова, что позволяет использовать модульные подсистемы и стандартизированные интерфейсы. Такая структура поддерживает гибкие конфигурации как для аппаратного, так и для программного обеспечения, улучшая развитие моделей и их адаптивность.

Комбинируя технологию шасси CATL с производственными системами Changan Mazda, компании стремятся сократить время разработки и соответствовать изменяющимся требованиям рынка для новых электромобилей.

Представители обеих компаний присутствовали на церемонии подписания соглашения. Со стороны CATL участие приняли Юй Цзяшуай, директор по работе с клиентами; Тан Либин, сопредседатель по маркетинговым системам; Ли Сяонин, исполнительный президент по международному бизнесу; и Ян Ханбин, управляющий директор отдела интеллектуальной мобильности. От Changan Mazda присутствовали Ма Дайён, директор по закупкам, и Дэн Житайо, исполнительный вице-президент.

Перспективы развития сотрудничества.

CATL и Changan Mazda планируют расширить своё сотрудничество, работая над новыми технологиями для электромобилей. Целью является производство автомобилей, которые соответствуют стандартам безопасности, производительности и надёжности для отечественных и международных рынков.

Это партнёрство отражает более широкий тренд среди автопроизводителей и поставщиков аккумуляторов, стремящихся объединить усилия для удовлетворения ожиданий рынка и регуляторов в области электрификации.

Деятельность Mazda в китайском сегменте электромобилей.

Mazda активно развивает свои усилия по производству электромобилей в Китае, что подтверждается недавними визитами президента компании Масахиро Моро на запуск внедорожника EZ-60 на Шанхайском автосалоне 2025 года и дебютом седана 6e в Нанкине. Компания также пообещала инвестировать 10 миллиардов юаней (1,37 миллиарда долларов США) с целью удвоить производство и достичь 300 тысяч продаж в год к 2027 году, при этом 90% автомобилей будут электрическими или гибридными. База в Нанкине поддерживает исследования и разработки, а также производство и экспорт. Mazda также планирует ввести два дополнительных электромобиля в Китае до 2027 года.