Jaguar Land Rover не подтверждает прогноз по прибыли из-за неопределенности с тарифами США

Компания Tata Motors, управляющая бизнесом Jaguar Land Rover, воздержалась от подтверждения прогноза по прибыли для своего подразделения, присоединившись к другим мировым автопроизводителям, которые также не дают точных прогнозов из-за неопределенности, связанной с тарифами США.

Президент США Дональд Трамп ввел 25%-ный тариф на автомобили, произведенные за рубежом и продаваемые в США, что затрудняет работу для JLR, чьим крупнейшим рынком является США.

Компания сообщила, что выполнила цель по марже EBIT (прибыль до вычета процентов и налогов) в 8,5% за год, завершившийся в марте, но воздержалась от подтверждения прогноза по марже 10% на текущий финансовый год.

Tata Motors заявила, что пересматривает свой прогноз с учетом недавнего торгового соглашения между Великобританией и США и предоставит обновленную информацию 16 июня на Дне инвестора. Около двух третей доходов компании поступает от JLR.

Соглашение между США и Великобританией позволит ввозить 100 000 британских автомобилей в США с 10%-ным тарифом, что все равно выше 2,5%-ного тарифа, который действовал до повышения тарифов Трампом.

JLR приостановила поставки в США в апреле после объявления первых тарифов, но возобновила экспорт в мае.

В первом квартале (январь-март) объем продаж JLR вырос на 1,1%, благодаря сильному спросу на внедорожники в Северной Америке и Европе.

Прибыль до налогообложения увеличилась на 32%, достигнув 875 миллионов фунтов стерлингов (1,2 миллиарда долларов), несмотря на снижение выручки на 2,5% — до 7,7 миллиарда фунтов.

Повышение прибыльности связано с ростом объемов продаж и снижением амортизации, хотя увеличение переменных маркетинговых расходов оказало отрицательное влияние.

Несмотря на соглашение США и Великобритании, аналитики ожидают снижения продаж JLR в Северной Америке в текущем финансовом году, отмечая, что внедорожник Defender не включен в сделку, так как он производится в ЕС, на заводе JLR в Нитре, Словакия.

JLR получит выгоду от снижения тарифов на автомобили в Индии в рамках нового торгового соглашения, согласно которому пошлины на автомобили, включая гибриды и электромобили, будут снижены с 110% до 10% в течение определенного времени.