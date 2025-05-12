Продажи Tesla в Китае снизились на 9% в апреле, несмотря на рост BEV-рынка

В апреле Tesla продала 28 731 автомобиль в Китае, что на 8,6% меньше по сравнению с тем же месяцем прошлого года и на 62,1% ниже показателя марта, когда было реализовано 78 828 машин. Продажи самой популярной модели, Model Y, снизились на 24% — с 26 356 единиц в апреле прошлого года до 19 984 машин.

Всего в апреле на китайском рынке было продано 559 000 электромобилей, что на 38% больше по сравнению с 405 000 годом ранее.

Экспорт Tesla из Китая в апреле составил 29 728 автомобилей, что на 3% ниже, чем в прошлом году (30 746 единиц).

Доля Tesla на рынке электромобилей Китая в апреле составила 5,1%, что на 11,5% ниже показателя марта.

В целом, включая продажи на внутреннем рынке и экспорт, Tesla China реализовала 58 459 автомобилей в апреле, что на 6% ниже по сравнению с тем же месяцем прошлого года и на 26% меньше по сравнению с мартом.

Для более точной картины стоит ориентироваться на квартальные или годовые данные. С января по апрель 2025 года Tesla продала в Китае 163 338 автомобилей, что на 0,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Экспорт составил 67 875 единиц, что на 43% ниже, чем за тот же период прошлого года (119 202 автомобиля). Всего с января по апрель 2025 года Tesla China продала 231 213 автомобилей, что на 18% меньше по сравнению с 283 043 машинами за аналогичный период 2024 года.