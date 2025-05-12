Работники Ford в Германии начнут забастовку на фоне сокращений рабочих мест

Работники завода Ford в Кельне, Германия, объявили о забастовке в ответ на планы компании по сокращению рабочих мест в своих европейских подразделениях. В ноябре прошлого года Ford сообщил о намерении сократить около 14% своего персонала в Европе, преимущественно в Германии и Великобритании, ссылаясь на убытки из-за слабого спроса на электромобили и недостаточную поддержку со стороны правительства в переходе на новые технологии.

Забастовка начнется 14 мая утром и продлится до конца ночной смены 15 мая. На заводе в Кельне производятся электромобили Explorer и Capri, которые основываются на платформе Volkswagen MEB. Продажа этих моделей идет медленно, что связано с затруднениями на рынке электромобилей в Европе.

Рабочие завода поддержали идею забастовки, требуя от руководства компании найти альтернативные решения для реорганизации бизнеса. В марте Ford заявил о вложении $4,8 миллиарда в свою проблемную немецкую часть, при этом завершив соглашение, которое действовало с 2006 года и предусматривало покрытие убытков германского подразделения.

Компания переживает финансовые трудности из-за высоких затрат и слабого спроса. Ее долг составляет 9 миллиардов евро, и на фоне этих проблем число рабочих мест на заводе в Кельне значительно сократилось с 20 000 в 2018 году до 11 500 сотрудников.