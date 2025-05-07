Haval представил новый внедорожник Raptor с бензиновым двигателем

6 мая компания Great Wall Motor (GWM) представила официальные изображения внедорожника Haval Raptor с бензиновым двигателем (ICE). В Китае уже продается версия с подключаемым гибридом (PHEV), стоимостью от 165,800 до 192,800 юаней (около 22,800 – 26,500 долларов США).

Haval Raptor был впервые представлен осенью 2023 года с гибридной системой Hi4 от GWM. Первоначальные продажи автомобиля были слабыми, что привело к выпуску улучшенной версии весной 2024 года. Однако в целом рынок бренда Haval продолжает показывать отрицательную динамику, с постепенным снижением продаж с начала 2024 года. В марте продажи PHEV-версии Haval Raptor составили 5,565 единиц, что на 166,1% больше по сравнению с прошлым годом и на 56,7% больше по сравнению с февралем. В первом квартале 2024 года суммарные продажи составили 14,159 единиц, что вывело модель на 60-е место в списке самых продаваемых внедорожников в Китае.

Другие модели Haval, попавшие в этот список, включают Haval Big Dog и Haval H6, занявшие 22-е и 31-е места соответственно. Модель Haval H6, ранее являвшаяся лидером по продажам, заметно утратила популярность, с сокращением продаж на 43,7% по сравнению с прошлым годом (26,700 единиц в первом квартале).

Внешность бензиновой версии Haval Raptor сохраняет общие черты с PHEV-версией, однако передняя решетка получила вертикальный «водопадный» дизайн, а круглые фары были заменены на прямоугольные. Задние фонари также имеют прямоугольную форму и вертикальные светодиодные полосы. Внешнее запасное колесо осталось на месте.

Автомобиль оснащен панорамной крышей, рейлингами, боковыми подножками и традиционными дверными ручками.

Согласно данным китайского Министерства промышленности и информационных технологий, размеры бензиновой версии составляют 4800 (4680) мм в длину, 1950/1822 (1843) мм в ширину и 2738 мм в колесной базе, что совпадает с параметрами PHEV-версии. Также новый автомобиль будет оснащен шинами 245/55 R19, 265/60 R18 и 255/60 R19.

Под капотом установлен 2.0-литровый двигатель с мощностью 175 кВт (235 л.с.), который будет работать в паре с 9-ступенчатой коробкой передач DCT и доступен в полноприводной версии.