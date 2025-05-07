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Автопром Германии ожидает от нового правительства реформ для повышения конкурентоспособности

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Автопром Германии ожидает от нового правительства реформ для повышения конкурентоспособности

После избрания Фридриха Мерца канцлером Германии автомобильная промышленность страны выразила надежду на скорые реформы, направленные на повышение конкурентоспособности и устойчивое развитие отрасли.

Ассоциация международных производителей автомобилей (VDIK) призвала к созданию долгосрочных и стабильных условий для электромобильности, включая расширение зарядной инфраструктуры, предсказуемые и стабильные стимулы для всех групп потребителей, конкурентоспособные цены на зарядку и преимущества для водителей электромобилей в дорожном движении.

Президент Ассоциации немецкой автомобильной промышленности (VDA) Хильдегард Мюллер подчеркнула необходимость реформирования политики и мышления для обеспечения экономического роста, климатических целей и сохранения рабочих мест. Она отметила, что Германия должна стать лидером в производстве цифровых и климатически нейтральных транспортных средств. Для этого необходимы инновации, снижение бюрократии, улучшение цифровизации и создание условий для инвестиций.

Кроме того, Мюллер указала на высокие цены на электроэнергию и газ в Германии по сравнению с Китаем и США, что ставит немецкие компании в невыгодное положение. Она призвала к реформированию политики в области водорода и ускорению цифровизации, особенно в сфере искусственного интеллекта, который является ключевой технологией для автомобильной отрасли.

Представители бизнеса, такие как генеральный директор SAP Christian Klein и глава BMW AG, также подчеркнули необходимость снижения избыточного регулирования, улучшения налоговой политики и ускорения цифровизации для стимулирования инноваций и роста экономики.

Таким образом, немецкая автомобильная промышленность ожидает от нового правительства комплексного подхода к реформам, направленным на повышение конкурентоспособности и устойчивое развитие отрасли в условиях глобальной конкуренции.

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