Компания «Газпромнефть-СМ» облагородила популярный омский парк

Сотрудники «Газпромнефть – смазочные материалы» создали новую зону отдыха в Омске: в сотрудничестве с экспертами по дендрологии они высадили двадцать сибирских елей в природном парке «Птичья гавань». Этот подарок региону приурочен к 80-летию Великой Победы.

Сибирские ели, типичные представители сибирской флоры, не только украсили прогулочную зону, но и создали естественную тень, необходимую для здорового роста других растений по соседству. Реализация проекта стала возможной благодаря программе социальных инвестиций «Родные города» от «Газпром нефти».

Анатолий Скоромец, руководитель «Газпромнефть – смазочные материалы», отметил многолетнее и плодотворное сотрудничество компании с «Птичьей гаванью», подчеркнув особенность каждого совместного проекта и важность сохранения памяти и преемственности поколений.

— Мы хотим, чтобы люди, приходя сюда отдохнуть и прикоснуться к природе, еще больше чувствовали связь со своими близкими, своей малой Родиной и ее историей, – заявил он.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Омской области Вадим Матвеев отметил, что проект придал пространству важный смысл в год юбилея Победы.

— Такие проекты становятся связующим звеном между поколениями. Они дают возможность еще раз отдать дань уважения и памяти нашим предкам и напомнить о самом главном для каждого из нас, – подчеркнул он.

Проект получил поддержку Министерства природных ресурсов и экологии Омской области и стал продолжением масштабной эколого-просветительской деятельности, которую «Газпромнефть-СМ» активно ведет в парке.