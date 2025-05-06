Дети приняли участие в спецпроекте «Газпромнефть-СМ» к 80-летию Великой Победы

Дети из разных регионов РФ приняли участие в специальном проекте «Газпромнефть – смазочные материалы», посвященном Победе в Великой Отечественной войне. Посредством рассказов и рисунков они делились историями своих прабабушек и прадедушек.

— Проекты, в которых дети рассказывают о своей семье, о героизме предков и важности памяти, особенно значимы. Это неформальные уроки истории, которые помогают формировать правильные ценности: уважение, благодарность, любовь к Родине, – отметил генеральный директор «Газпромнефть-СМ» Анатолий Скоромец.

Проект получил название «Наша Победа. Моя история». Лучшие работы были опубликованы на сайте информационного агентства РИАМО. Однако оценить работы можно не только онлайн – на территории Московского завода смазочных материалов во Фрязине открылась выставка картин.

— Когда дети рассказывают о войне через судьбу своего прадеда — это по-настоящему. Такие проекты помогают осмыслить историю не как набор дат, а как часть собственной жизни и семейного наследия, – отметил Дмитрий Воробьев.

Самому младшему из участников проекта всего 3 года. Вместе с другими юными авторами он поведал о подвиге своих предков на фронте и в тылу в годы войны. Проект был запущен для поддержки интереса к истории своей семьи и отчизны, воспитания уважения к подвигу предков и развития творческого потенциала детей.

— Мы видим, что дети не просто слышали о войне, а действительно чувствуют ее значимость. В их рассказах и рисунках — настоящая, искренняя память, которая не подменяет собой исторические данные, а делает их живыми и понятными, – подчеркнула председатель правления Центра развития общественных инициатив в Омске Зинаида Тикунова.

Спецпроект реализован при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».