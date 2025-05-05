Ещё десять лет назад Пакистан редко фигурировал в списке стран, откуда российские компании закупают товары. Однако в последние годы ситуация начала стремительно меняться. И это не случайность. Ряд факторов делает Пакистан всё более привлекательным торговым партнёром — как для малого и среднего бизнеса, так и для крупных сетей.

Сегодня Пакистан экспортирует в Россию всё: от хлопковых тканей до спортивной обуви, от специй до мрамора. Причём делает это с куда меньшими издержками, чем кажется на первый взгляд. Одна из причин — активное развитие транспортной инфраструктуры и рост числа логистических операторов, способных обеспечить доставку даже нестандартных грузов. В числе таких компаний — международная логистическая компания «Мега-Тракс», которая специализируется в том числе на маршрутах из южноазиатских стран.

Почему Пакистан становится альтернативой Китаю?

Китай остаётся крупнейшим производственным хабом, но растущие цены, перегруженные порты и геополитическая турбулентность заставляют российских предпринимателей искать альтернативы. Пакистан предлагает ряд преимуществ:

Низкая себестоимость производства . Средняя зарплата в промышленном секторе Пакистана составляет около $150 в месяц. Это позволяет местным фабрикам конкурировать по цене даже с китайскими производителями.

. Средняя зарплата в промышленном секторе Пакистана составляет около $150 в месяц. Это позволяет местным фабрикам конкурировать по цене даже с китайскими производителями. Наличие уникальных товаров . Пакистан — один из мировых лидеров по производству хлопка и кожаных изделий. Кроме того, страна экспортирует мрамор, химикаты, медицинское оборудование и натуральные специи.

. Пакистан — один из мировых лидеров по производству хлопка и кожаных изделий. Кроме того, страна экспортирует мрамор, химикаты, медицинское оборудование и натуральные специи. Активное участие в коридоре Китай–Пакистан (CPEC). Это масштабный инфраструктурный проект, финансируемый Китаем, который превращает пакистанские порты (особенно Гвадар и Карачи) в крупные логистические узлы.

Всё это создаёт благоприятные условия для развития внешнеэкономических связей с Россией.

Подробнее о возможностях доставки и маршрутах можно узнать здесь https://mega-trucks.ru/dostavka-gruzov-iz-pakistana/.

Что везут из Пакистана?

Наиболее популярные категории товаров:

Текстиль. От простых хлопчатобумажных тканей до готовой одежды и постельного белья. Пакистан занимает 4-е место в мире по объёму производства хлопка.

Кожаные изделия. Сумки, обувь, перчатки — всё это производится по европейским лекалам, но стоит в 2–3 раза дешевле.

Ковры ручной работы. Восточные узоры, натуральные материалы и уникальное качество ценятся во всём мире.

Продукты и специи. Чёрный чай, зира, кардамон, куркума — натуральные, без примесей, с насыщенным вкусом.

Бизнес, решивший наладить поставки из Пакистана, сталкивается с вопросом логистики. Доставка может осуществляться морским транспортом через порт Карачи, либо комбинированными маршрутами через Иран и Казахстан.

Надёжность — решающий фактор

Выстраивание устойчивых поставок из Пакистана требует надёжного логистического партнёра. Помимо организации транспортировки, важно учесть нюансы таможенного оформления, особенности упаковки (например, специй или кожи) и требования к сертификации продукции на российском рынке.

В этом плане ключевую роль играют компании, которые уже имеют опыт работы с грузами из Южной Азии. Логистическая компания «Мега-Тракс» предоставляет полный комплекс услуг — от подбора маршрута до прохождения таможенных процедур.

Пакистан — направление на вырост

Согласно данным Минпромторга России, в 2023 году импорт из Пакистана вырос на 30% по сравнению с предыдущим годом. Это говорит о том, что интерес к рынку стабильно растёт, и в ближайшие годы Пакистан может закрепиться в качестве одного из ключевых альтернативных источников поставок.

Тем, кто ищет новые каналы для закупки товаров, стоит обратить внимание на юг Азии. Пакистан предлагает не только цену, но и всё более высокое качество, особенно в тех сферах, где требуется ручная работа или натуральное сырьё. С грамотной логистикой и пониманием специфики страны — это направление может стать действительно выгодным для бизнеса.