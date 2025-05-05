Nio ET5 2025: обновления дизайна и новая 5-нм чипсета с ИИ

Компания Nio представила обновлённую модель седана ET5 2025 года, которая получила изменения в дизайне, улучшения в оборудовании и доработки интерьера, чтобы оставаться конкурентоспособной на китайском рынке электромобилей. Хотя платформа автомобиля осталась прежней, вносятся коррективы для улучшения функциональности и опыта пользователя.

Фронтальная часть седана теперь оснащена новыми дневными ходовыми огнями в виде параллелограмма, заменившими прежние устройства в стиле бумеранга. Фары используют технологию LED-матрицы с более четкими трапециевидными очертаниями. Бампер был переработан, а новые большие воздухозаборники обеспечивают небольшие аэродинамические улучшения.

Основные конструктивные элементы, такие как панорамная крыша, безрамочные двери и скрытые ручки, остались без изменений. На задней части добавлен небольшой спойлер над светодиодной полосой.

Одним из важных нововведений является обновлённая система автономного вождения. Лидар и камеры сохранили своё расположение, но теперь работают с чипом NX9031, разработанным компанией Nio на базе 5-нм архитектуры. Новый процессор должен ускорить обработку данных и повысить точность работы систем автоматического вождения.

Пока детали интерьера нового ET5 не раскрыты, но ранее компания подтвердила, что модели 2025 года, включая ET5, ET5T, ES6 и EC6, получат горизонтальные экраны, как у флагманского седана ET9. Все эти автомобили будут оснащены собственными чипами NIO и обновленной операционной системой Sky OS.

Искусственный интеллект NOMI в автомобиле был усовершенствован для более продвинутого голосового взаимодействия. Центральная консоль была переработана, добавлены два беспроводных зарядных устройства и дополнительные отсеки для хранения — изменения направлены на улучшение удобства в повседневной эксплуатации.

С механической точки зрения, 2025 ET5 сохраняет двухмоторную полноприводную систему с общей мощностью 360 кВт. Опции аккумуляторов остаются прежними: 75 кВтч с запасом хода до 560 км и 100 кВтч для дальности до 710 км по циклу CLTC. Оба варианта поддерживают быструю зарядку мощностью 180 кВт и совместимы с зарядными станциями для замены батарей Nio.

Автомобиль уже подан на утверждение регулирующими органами и будет носить название «Champion Edition», что может свидетельствовать о возможных изменениях в ценообразовании или комплектациях. Ожидается, что модель появится на рынке в конце месяца, наряду с обновленным вариантом ET5 Touring. Новый ET5 будет конкурировать с моделями Xiaomi SU7 и BYD Han L.