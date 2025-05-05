Jaguar Land Rover возобновляет поставки в США после приостановки из-за пошлин

Компания Jaguar Land Rover возобновила поставки автомобилей в США, приостановленные ранее из-за введения пошлин администрацией президента Дональда Трампа. В начале апреля британский автопроизводитель приостановил отправку своих машин, произведенных в Великобритании, чтобы изучить новые торговые условия.

Представитель JLR сообщил, что США остаются важным рынком для брендов компании, несмотря на действующие пошлины на автомобили в размере 25%. Он добавил, что компания продолжает работать над решением новых торговых условий и осуществляет краткосрочные меры в рамках этого процесса.

JLR, принадлежащая индийской Tata Motors, разрабатывает планы на среднесрочную и долгосрочную перспективу, и обновленную информацию компания представит в мае, когда будут опубликованы результаты за полный финансовый год.

Компания продала 430 000 автомобилей в 2023-2024 годах, при этом около четверти продаж пришлось на Северную Америку. В январе JLR сообщила о снижении прибыли на 17% за последний квартал.

Возобновление поставок было первым сообщением, опубликованным лондонской газетой The Times. Обычно доставка автомобилей в США занимает около трех недель, поэтому первые машины могут прибыть в американские порты примерно 20 мая.

США остаются ключевым рынком для британских автопроизводителей.