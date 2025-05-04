Продажи Tesla в Европе снижаются: спад продолжается в апреле

Продажи Tesla в Европе продолжают снижаться, особенно в апреле, когда в Швеции наблюдалось падение на 81%, достигнув минимума за последние два с половиной года. Эти данные стали известны на этой неделе, и, по мнению экспертов, причина кроется в росте популярности китайских электромобилей и протестах против политических взглядов CEO компании Илона Маска.

Продажи Tesla падают уже четыре месяца подряд по всей Европе. В первом квартале 2023 года продажи всех электромобилей в Европе увеличились на 28%, тогда как у Tesla произошло снижение на 37,2%.

В Швеции продажи Tesla в апреле упали на 81%, что является самым низким показателем с октября 2022 года. В Нидерландах продажи снизились на 73,8%, что также стало самым слабым результатом за апрель с 2022 года. В Португалии падение составило 33%, что оказалось значительно хуже предыдущего месяца.

В Дании продажи снизились на 67%, а во Франции — на 59%.

Эти данные вызывают сомнения в том, сможет ли обновленная модель Y вернуть компанию Tesla на рынок Европы.

Модель Y уже доступна для предзаказа по всей Европе, но на сайтах Tesla в Германии, Великобритании, Франции и Италии указано, что ожидаемые поставки начнутся только в июне. Для того чтобы оценить, возродит ли обновленная версия интерес покупателей, потребуется несколько месяцев.

Тем временем компания предлагает скидки на автокредиты и другие финансовые стимулы для новых покупок своих моделей в Норвегии, Швеции, Германии и Великобритании в попытке повысить спрос.

Tesla сталкивается с усиленной конкуренцией как со стороны традиционных автопроизводителей, так и со стороны китайских электромобилей, которые часто дешевле.

«Технологическое преимущество Tesla было существенно утрачено с текущим модельным рядом», — отметил Энди Лейланд, сооснователь компании SC Insights, специализирующейся на цепочках поставок. «Конкуренция как со стороны старых автопроизводителей, так и со стороны китайских компаний будет влиять на продажи».

Маск, который является близким союзником президента Дональда Трампа, активно работает над сокращением государственных рабочих мест. Однако на прошлой неделе он заявил, что снизит внимание к администрации Трампа и будет больше времени уделять управлению Tesla.

Выручка компании от продажи автомобилей в первом квартале снизилась на пятую часть, а чистая прибыль упала на 71%, что не соответствует прогнозам Wall Street.

1 мая председатель правления Tesla Робин Денхолм опроверг информацию Wall Street Journal о том, что члены совета ищут нового CEO. Компания Tesla не сразу ответила на запрос Reuters о комментариях.

Приверженность Маска правым взглядам в Европе привела к протестам против него и компании, а также к актам вандализма в шоурумах и на зарядных станциях Tesla в США и Европе.

«Бренд понес репутационные потери в Европе», — заявила Джинни Баки, CEO Electrifying.com, добавив, что 59% респондентов заявили, что из-за Маска они стали менее склонны покупать Tesla. Это мнение было выражено в опросе среди 1642 человек, проведенном с 24 марта по 11 апреля.

В Швеции Tesla продала 203 автомобиля в апреле, по данным Mobility Sweden. В Нидерландах было продано 382 автомобиля, согласно данным автомобильных ассоциаций BOVAG, RAI Vereniging и RDC. В Португалии продажи снизились до 302 машин, сообщает ассоциация ACAP, в то время как в Норвегии продажи выросли на 12% до 976 автомобилей, согласно данным Норвежской дорожной федерации. В Италии также наблюдается рост — на 29%, но с продажей лишь 446 автомобилей.

Данные о продажах в Германии и Великобритании еще не были опубликованы на 2 мая.