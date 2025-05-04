Ford Fiesta может вернуться на рынок с помощью Volkswagen

Иконой автомобильного мира Ford Fiesta могут вновь стать с поддержкой Volkswagen. Компании обсуждают новые совместные проекты после успешного первого опыта, сообщает Auto Express.

Последний Ford Fiesta сошел с конвейера в Кельне в июле 2023 года, что стало значительным событием для автомобильной отрасли. Однако успешное сотрудничество, в рамках которого модели Ford Explorer и Capri использовали платформы VW ID.4 и ID.5, открывает возможность для возрождения модели Fiesta.

Хотя информация ещё не подтверждена, глава по продажам и маркетингу Volkswagen Мартин Сандер отметил, что первый опыт сотрудничества был «очень успешным» и добавил, что «не стоит исключать, что в будущем будет возможность снова поделиться технологиями».

Сотрудничество может привести к созданию новой модели компактного электрокара Ford, основанного на платформе MEB Entry, которая также будет использоваться для ID.1 и ID.2. Это возрожденный Fiesta мог бы предложить до 450 км пробега и скорость зарядки до 125 кВт.

Ford столкнется с важным периодом, планируя свое будущее в Европе. Модели Puma и Fiesta остаются популярными, однако их стоимость возрастает, и производство малых городских автомобилей становится экономически сложным. Ford пока не подтверждает официально обсуждения, но заявляет, что «уверен в своей способности конкурировать в нужных сегментах».

В случае, если новая модель увидит свет, её размеры, вероятно, будут схожи с ID.2, а дизайн получит современные элементы, такие как аэродинамичные колеса и стильные светодиодные фары.