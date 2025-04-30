Xpeng представила человекоподобного робота Iron для сборки электромобилей

Компания Xpeng продемонстрировала на Шанхайском автосалоне 2025 года своего нового человекоподобного робота, Iron. Робот оснащен собственным чипом Turing AI от Xpeng и имеет 60 суставов, 200 степеней свободы и мощность обработки 3000 TOPS.

Xpeng представила Iron еще в ноябре прошлого года. По информации компании, робот уже используется на производственных линиях для помощи в сборке электромобилей, которые поступят в продажу в будущем.

Iron имеет рост 1,73 м и вес 70 кг, что придает ему пропорции, схожие с человеческими. Его руки, выполненные в масштабе 1:1 с 22 степенями свободы, обеспечивают точное и гибкое манипулирование предметами.

Разработчики уверяют, что мобильность робота обеспечивается передовыми моделями машинного обучения и усиленного обучения, что позволяет ему двигаться плавно и естественно, сохраняя стабильность и избегая жесткости, присущей традиционным роботам.

Система голосового взаимодействия Iron адаптирована от интеллектуальной кабины Xpeng, что позволяет ему вести разговоры на основе активного рассуждения и логического мышления. Также робот интегрирует технологию автономного вождения Xpeng, использующую те же AI-системы, что и электромобили компании.

В основе Iron лежит чип Turing AI и программная платформа Tianji AIOS, которые обеспечивают высокую интеллектуальность робота для восприятия, движения и взаимодействия. Система робота демонстрирует мощность 3000 TOPS.

Система зрения «Eagle Eye» позволяет роботу точно ориентироваться в окружающей среде с помощью продвинутых камер и принимать решения. Визуальная система с углом обзора 720° также используется в технологии автономного вождения Xpeng.

Компания видит Iron как будущее интеллектуальной мобильности и робототехники, предлагая его в качестве персонального помощника для выполнения задач в офисах, розничной торговле и даже в домашних условиях.