Volkswagen сообщает о снижении прибыли на 40% из-за тарифов Трампа

Volkswagen сообщил о снижении прибыли на 40% в первом квартале 2025 года, что связано с введением новых тарифов на автомобили, установленными администрацией президента США Дональда Трампа. Компания также столкнулась с высокими затратами на производство электромобилей и нестабильной геополитической ситуацией. В результате Volkswagen пересмотрел свои прогнозы на год, ожидая операционную маржу на уровне 5,5%, что ниже предыдущего диапазона 5,5–6,5%. Чистый денежный поток компании также ожидается на нижней границе прогноза в €2–5 миллиардов.

В ответ на введение тарифов Volkswagen выразил обеспокоенность возможными негативными экономическими последствиями для американских потребителей и международной автомобильной промышленности. Компания подчеркнула важность конструктивного диалога с американскими властями для обеспечения стабильности и предотвращения торговых конфликтов.

Кроме того, дочерняя компания Volkswagen, Traton, сообщила о снижении выручки на 10% в первом квартале 2025 года, что также связано с экономической нестабильностью и неопределенностью в торговой политике США. Несмотря на это, Traton сохраняет оптимизм относительно второй половины года и придерживается прогноза по выручке с колебаниями от -5% до +5%.

В целом, введение тарифов Трампа оказывает значительное влияние на финансовые результаты крупных международных автопроизводителей, включая Volkswagen, и вызывает обеспокоенность по поводу возможных долгосрочных последствий для отрасли.