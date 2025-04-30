Проекты «Газпромнефть-СМ» признали одними из самых заметных в СМИ 

Рейтинг самых заметных нефтегазовых компаний в информационном пространстве представил «СКАН-Интерфакс». В него вошла «Газпром нефть».

Особое внимание со стороны СМИ было, в частности, к белым маслам оператора бизнеса масел компании «Газпромнефть – смазочные материалы». До этого российский рынок был зависим от импортной продукции в этом сегменте. Однако теперь «Газпромнефть-СМ» готова закрыть более 30% потребностей уже до конце текущего года.

Отечественные белые масла уже получили все необходимые сертификаты – «Евразийского реестра пищевых смазочных материалов» и ГОСТа. Высоко качество и полная безопасность продукции также подтвердили в Роспотребнадзоре.

«Длительное время на внутреннем рынке были представлены преимущественно иностранные белые масла. Все дело в том, что выпуск такой продукции – технологически сложный процесс, на сегодняшний день доступный ограниченному числу производителей в мире. Учитывая широкий круг сфер применения белых масел, локализация полного цикла выпуска такой продукции в Омске – важный проект укрепления технологического суверенитета многих отраслей отечественной экономики», – подчеркнул генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы»Анатолий Скоромец.

Белые масла широко используются в медицинской, фармацевтической, пищевой и косметической промышленностях. Их применяют для производства таблеток, вакцин, кремов, обработки яиц, фруктов, замороженного мяса и многого другого.