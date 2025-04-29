Toyota bZ3X: более 10 000 заказов в первый час продаж в Китае

Компания Toyota начала продажи своего нового электромобиля bZ3X в Китае, получив более 10 000 заказов в первый час после запуска. Модель предлагается по цене от 109 800 юаней (примерно $15 000), что делает её самой доступной электромашиной бренда в Китае.

bZ3X представляет собой компактный электросубкомпактный внедорожник, разработанный совместно с GAC Toyota. Он оснащён передним приводом, имеет несколько вариантов батарей с запасом хода от 430 до 610 км по китайскому циклу CLTC и поддерживает систему помощи водителю Momenta 5.0 с использованием LiDAR и чипа Nvidia Orin X.

Запуск модели сопровождается стратегией локализации, включая систему Regional Chief Engineer (RCE), которая позволяет местным инженерам возглавлять проектирование и разработку, ориентируясь на потребности китайских потребителей. Это отражает стремление Toyota укрепить свои позиции на китайском рынке электромобилей.

Однако, несмотря на высокий спрос, компания заявила, что не планирует экспортировать bZ3X за пределы Китая, сосредоточив усилия на удовлетворении внутреннего спроса.