Volvo Cars сокращает расходы на $1,87 млрд и планирует уволить сотрудников

Компания Volvo Cars объявила о начале программы сокращения расходов на сумму 18 миллиардов шведских крон (около $1,87 млрд) в ответ на снижение спроса и торговую напряженность, влияющую на автомобильную промышленность. В рамках новой стратегии, называемой «планом действий по затратам и денежным средствам», компания планирует провести сокращение рабочих мест и уменьшение инвестиций в более широком масштабе, чем ожидалось ранее.

В первом квартале 2025 года операционная прибыль Volvo Cars составила 1,9 миллиарда шведских крон, что значительно ниже показателя за аналогичный период прошлого года — 4,7 миллиарда крон. Компания также отозвала свои финансовые прогнозы на ближайшие два года, ссылаясь на продолжающиеся рыночные вызовы, включая тарифное давление, замедление спроса на электромобили и глобальную экономическую нестабильность.

В ответ на сложившуюся ситуацию Volvo Cars приняла решение вернуть на пост генерального директора бывшего руководителя Хакана Самуэльссона, а также назначить нового финансового директора. Самуэльссон подчеркнул, что компания сосредоточится на трех ключевых направлениях: прибыльности, электрификации и регионализации, чтобы справиться с рыночной турбулентностью и укрепить денежный поток.