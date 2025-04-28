Lynk & Co 900 представлен в Китае: 872 л.с. и цена от 39,780 USD

В Китае начались продажи флагманского гибридного SUV Lynk & Co 900 от Geely. Стоимость автомобиля с учетом временной скидки стартует с отметки 289,900 юаней (39,780 USD). Этот автомобиль выделяется шестиместным салоном, мощностью до 872 л.с. и запасом хода на электротяге до 280 км по циклу CLTC.

Марка Lynk & Co была создана совместно Geely и Volvo, но в феврале 2025 года контрольный пакет акций перешел к компании Zeekr Technology, также принадлежащей Geely. Новый SUV Lynk & Co 900 позиционируется как конкурент Aito M9, Li Auto L9 и Denza N9.

Модель построена на модульной платформе SPA Evo и оснащена передовыми техническими решениями, включая активный воздушный забор и интерактивный экран ISD на передней части автомобиля, состоящий из 10,192 светодиодов. Размеры автомобиля составляют 5240/1999/1800 мм, колесная база — 3160 мм. При этом коэффициент аэродинамического сопротивления равен 0.291, а дорожный просвет — 194 мм.

В салоне автомобиля предусмотрено шесть сидений в конфигурации 2+2+2. Центральная консоль оснащена 30-дюймовым 6K экраном, работающим на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8295. Второй ряд сидений может перемещаться на 550 мм и вращаться на 180 градусов, а сиденья третьего ряда имеют регулировку наклона спинки и могут двигаться вперед и назад на 125 мм.

Lynk & Co 900 оснащен несколькими уровнями автономного вождения: базовая версия имеет систему G-Pilot H5 с двумя чипами Nvidia Drive Orin-X, а старшие версии — G-Pilot H7 с процессором Nvidia Drive Thor. Автомобиль способен работать в режиме Navigate On Autopilot как на шоссе, так и в городских условиях.

Под капотом базовой версии установлен 1.5-литровый турбодвигатель (140 кВт, 188 л.с.) в сочетании с двумя электромоторами общей мощностью 711 л.с. Средний уровень оснащения включает 2-литровый двигатель и увеличенный запас хода на электротяге до 280 км. Топовая версия отличается системой с тремя электромоторами и общей мощностью 872 л.с., позволяющей разгоняться до 100 км/ч за 4,3 секунды.

Стоимость автомобиля в зависимости от комплектации варьируется от 309,900 до 416,900 юаней (42,520 – 57,620 USD), однако на старте продаж действует скидка, благодаря которой цены начинаются от 289,900 юаней (39,780 USD).