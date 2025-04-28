Новый глава Volvo сталкивается с многочисленными сложностями в США

Электромобиль Volvo EX30, входящий в топ-15 самых продаваемых моделей в Европе, сталкивается с трудностями на американском рынке. До апреля его выпуск осуществлялся в Китае, что усложнило продвижение модели в США: тарифы не только задержали поставки, но и сделали начальные продажи менее выгодными.

С 26 апреля первые EX30, произведённые в Европе, начали сходить с конвейера завода в Генте, Бельгия, что частично сняло тарифное давление. Тем не менее, вернувшемуся на пост генерального директора Volvo Хакану Самуэльссону предстоит решить множество других задач.

С момента IPO в 2021 году стоимость компании снизилась на две трети из-за слабых продаж и задержек в выпуске моделей, что привлекло внимание спекулянтов. Дополнительно на бизнес влияет 25-процентный тариф на импорт автомобилей в США, введённый администрацией Трампа, а также возможный запрет продаж в связи с китайским происхождением большинства акционеров Volvo.

Самуэльссон, возглавивший компанию в апреле, уже сменил финансового директора, скорректировал политику удалённой работы и рассматривает увеличение производства в США. На 29 апреля запланирован отчёт за первый квартал, где могут прозвучать детали его новой стратегии.

Хотя EX30 стал успешной моделью в Европе, продажи в регионе за первый квартал упали на 15%, до 11 630 единиц, а доля рынка снизилась с 2,7% до 2,4%. В Китае Volvo сталкивается с жёсткой конкуренцией: местные производители, такие как BYD, предлагают более продвинутые технологии, включая сверхбыструю зарядку.

В США ситуация остаётся сложной: около 90% автомобилей экспортируются из Европы, что делает компанию особенно уязвимой к тарифам. Производство EX90 в Южной Каролине помогает компенсировать риски, но задержки из-за софта подорвали конкурентоспособность модели на фоне запуска новых технологий у конкурентов.

Volvo также инвестировала 200 миллионов евро в перенос производства EX30 в Бельгию, но наибольшую угрозу представляет возможность полного запрета продаж из-за новых американских правил кибербезопасности.

Впереди у Самуэльссона ещё множество вызовов: необходимость увеличивать денежный поток, улучшать показатели EBIT и адаптировать производство к глобальным условиям остаются ключевыми задачами.