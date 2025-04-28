Животные из Фонда «Ржевка» получили помощь от волонтеров «Газпромнефть-СМ»

Специалисты из Петербурга и Москвы приняли участие в благотворительном мероприятии в рамках программы «Родные города». Волонтеры «Газпромнефть – смазочные материалы» провели акцию в поддержку петербургского Фонда «Ржевка» имени Вельяминова.

Животные получили все необходимое, включая специализированное питание, лечение и обустройство комфорта. В Фонде содержатся возрастные питомцы, животные-инвалиды, а также нуждающиеся в долгой реабилитации – всего больше 200 подопечных.

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы»:

«Мы искренне благодарны людям, которые каждый день создают атмосферу поддержки там, где она особенно нужна».

Лидия Бекина, директор приюта «Ржевка»:

«Мы благодарны компаниям и людям, которые нас замечают. Внимание — это подтверждение, что мы не одни».

Уже 19 лет «Ржевка» принимает животных, которые остались без хозяев. Сотрудники и волонтеры заботятся о питомцах, лечат их, ставят вакцины и выгуливают – они знают каждое животное по имени, ведут их истории с момента поступления и помогают найти дом.