Chery Tiggo 9L с тремя электромоторами представлен на автосалоне в Шанхае

На автосалоне в Шанхае 2025 года компания Chery официально представила свой новый внедорожник Tiggo 9L, который позиционируется как флагман для больших семей. Модель оснащена тремя электромоторами и продвинутой системой помощи водителю Falcon 700. Несмотря на схожесть названия с Chery Tiggo 9, эти автомобили не имеют между собой общих элементов.

Особенностью дизайна являются H-образные фары и задние фонари, символизирующие «Героя» и «Дом», а также центральное расположение логотипа. Фары соединены светодиодными лампами, расположенными над логотипом, а задний логотип размещён между задними фонарями.

Сбоку Tiggo 9L выделяются широкие арки колес, боковые подножки, рейлинги на крыше и 20-дюймовые многоспицевые алюминиевые диски. Система помощи водителю Falcon 700 будет использовать данные с лидара на крыше и камер на передних крыльях. Falcon 700 – одна из трёх версий системы Falcon, каждая из которых поддерживает различные уровни автопилота: от уровня 2 для моделей Falcon 500 и 700 до уровня 3 для Falcon 900.

Хотя точные размеры автомобиля пока не раскрыты, ожидается, что Tiggo 9L будет занимать более высокое положение на рынке по сравнению с моделью Tiggo 9. В продаже будут доступны варианты с 6 и 7 местами.

Мощность будет поступать от гибридной системы Kunpeng Super Performance Hybrid CDM-S, состоящей из трёх электромоторов. Также модель будет оснащена амортизаторами с переменной жесткостью CDC и поддержкой функции «поворот танка».

Система Kunpeng делится на несколько модификаций: CDM/CEM (для экономичных моделей), CDM-S/CEM-S (для высокопроизводительных моделей) и CDM-O/CEM-O (для внедорожников). Эти системы будут установлены на различных моделях Chery, таких как Fulwin A8, T8, T9, Shanhai L6, L7 и L9.

В салоне Tiggo 9L будет использоваться система «умного кокпита» с встроенным чипом 3 нм. На панели приборов расположены три экрана: основной экран, центральный экран управления и экран для пассажира. Также присутствуют элементы для удобства водителя и пассажира, такие как ручки для захвата.

Дата начала продаж и стоимость автомобиля пока не объявлены.