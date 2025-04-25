BMW готовит эксклюзивный M-автомобиль после успеха Skytop Convertible

BMW планирует выпуск ограниченных серий моделей, включая будущий флагман для линейки M, сообщил Auto Express.

Сильвия Нойбауэр, вице-президент BMW M по работе с клиентами, отметила, что компания сосредоточена на создании эксклюзивных автомобилей. «Наша стратегия — предлагать рынку небольшие серии. В этом году на Villa d’Este мы представим новую модель, и, вероятно, появятся дополнительные лимитированные автомобили с обозначением ‘M’,» — подчеркнула Нойбауэр.

На вопрос о возможности создания уникального M-автомобиля, подобного M1 из 70-х, Нойбауэр ответила, что такие флагманские модели усиливают имидж бренда, делая его привлекательным как для владельцев, так и для тех, кто восхищается маркой.

Пока неясно, какой формат примет новый автомобиль, однако возможный конкурент Porsche 911 был упомянут с осторожным оптимизмом. Нойбауэр добавила, что BMW M активно работает над концепцией таких автомобилей, ожидая подходящего момента для их реализации.

Компания также сосредоточена на разработке гибридных и электрических версий M3, которые выйдут в следующем году. Планируются и версии X3 M, а архитектура Neue Klasse расширит возможности для высокопроизводительных моделей. Нойбауэр намекнула на возможное продолжение линии CS и CSL, несмотря на сложности с весом электрифицированных автомобилей.