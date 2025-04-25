«Газпромнефть-СМ» присоединилась к крупнейшему в мире историческому проекту

«Газпромнефть – смазочные материалы» поддержала всероссийский проект «Диктант Победы». Сотрудники в трех городах России: Петербурге, Москве и Омске – вошли в число сотен тысяч участников мероприятия по всему миру и проверили свои знания об истории Великой Отечественной войны. Писали диктант как очно, так и в формате онлайн.

«Диктант Победы» проводится в рамках инициированного Музеем Победы просветительского проекта «Историческая память», целью которого является сохранение исторической правды и ее передача следующим поколениям. С каждым годом акция продолжает набирать обороты: с 2019 года число участников увеличилось в 13 раз, а количество площадок – в 20 раз.

В этом году официальными площадками «Диктанта Победы» стали сразу два офиса компании Газпромнефть-СМ» в Москве и Петербурге, а сотрудники Омского и Московского завода смазочных материалов написали диктант в онлайн-формате.

— Патриотические инициативы всегда находят особый отклик среди наших коллег, потому что любовь к своей стране и бережное отношение к ее истории – это то, что объединяет и заставляет чувствовать себя частью великого, – подчеркнул гендиректор «Газпромнефть-СМ» Анатолий Скоромец.

В Омске интерес к «Диктанту Победы» также только растет: в этом году зарегистрировано уже свыше 300 площадок.

— Это говорит о том, что совместно с партнерами, в числе которых «Газпромнефть-СМ», нам удалось создать атмосферу, где бережное отношение к своей истории, патриотизм, правильные и высокие ценности являются неотъемлемой частью культуры, – отметила заместитель мэра Омска Инна Елецкая.

А замглавы городского округа Фрязино Юлия Шувалова заявила, что для молодежи важно чувствовать связь с историей не как с далеким прошлым, а как с частью своей идентичности.

— Участвуя в таких акциях, мы помогаем ребятам открывать для себя подлинные смыслы патриотизма — через события, диалоги, личные примеры. «Диктант Победы» – это один из способов сделать историю ближе и понятнее, превратить знание в осознанную позицию, – заявила она.

Участие в «Диктанте Победы» стало продолжением просветительской программы «Газпромнефть – смазочные материалы», в рамках которой реализуются образовательные и культурные инициативы в регионах деятельности. Специалисты компании проводят экологические лекции, профориентационные встречи и экскурсии для школьников и студентов, запускают тематические проекты ко Дню Государственного флага России и другим памятным датам.