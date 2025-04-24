Новый кроссовер Voyah FREE+ дебютировал на автосалоне в Шанхае

На автосалоне в Шанхае 2025 года состоялась официальная премьера нового кроссовера Voyah FREE+, который представляет собой не просто обновление, а полноценную переработку флагманского SUV марки Voyah. С момента первого выпуска модели уже более 100 000 человек стали её владельцами.

Voyah FREE+ воплощает концепцию «Городской свет и тень», гармонично сочетая семейную практичность с индивидуальным стилем. Экстерьер автомобиля стал чище и более гармоничным, с обновленной цветовой гаммой и новыми 21-дюймовыми динамичными колесами. Также увеличен дорожный просвет, что придает кроссоверу более солидный и роскошный вид.

Размеры FREE+ немного увеличились: длина — 4,915 мм, ширина — 1,960 мм, высота — 1,660 мм, а колесная база теперь составляет 2,960 мм. В сравнении с предыдущей моделью длина и ширина увеличены на 10 мм, а высота — на 15 мм, что позволяет сделать салон более просторным.

Главное обновление касается технологий. FREE+ станет одним из первых автомобилей с системой помощи водителю Huawei ADS 4, интегрированной с HarmonyOS Cockpit 5. Эта система поддерживает автопилот на трассе (NOA), автоматическое изменение полосы и избегание столкновений, а также использует лазерный радар и мультисенсорные решения для повышения безопасности.

Шасси автомобиля также было усовершенствовано: теперь в нем используется подвеска EDC «Magic Carpet», которая предлагает пять настроек для разных условий вождения. Эта система предсказывает дорожные условия, обеспечивая динамичность и улучшенный комфорт в пути.

В салоне Voyah FREE+ установлены премиальные элементы, такие как встроенный холодильник, сиденья с индивидуальной настройкой давления и развлекательный экран. Также предусмотрена система объемного звука для создания более комфортной и роскошной атмосферы.

Как и раньше, в автомобиле используется 1.5T расширитель диапазона с двумя электрическими моторами. Совокупная мощность системы составляет 360 кВт (483 л.с.) и 720 Нм крутящего момента, что позволяет разгоняться с 0 до 100 км/ч за 4,4 секунды. Для улучшенной безопасности батарея была заменена с тернарного лития на литий-железо-фосфат, а чисто электрический запас хода по циклу CLTC составит около 210 км.

Продажа нового модели начнется в ближайшие месяцы, однако точные данные о цене пока не были раскрыты.