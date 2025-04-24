Продажа китайских электромобилей в Европе снизилась в первом квартале 2025 года

В первом квартале 2025 года китайские производители электромобилей столкнулись с падением продаж в Европе, что связано с введением Европейским Союзом тарифов на китайские электромобили. Эти тарифы, достигающие 45%, были введены для защиты европейских автопроизводителей от дешевой конкуренции, что существенно сказалось на доле китайских брендов на рынке. Например, в октябре 2024 года китайские компании, такие как SAIC Motor Corp. (MG) и BYD, составили лишь 8,2% от всех регистраций электромобилей в Европе, что является снижением по сравнению с 8,5% в сентябре, и это стало четвертым месяцем подряд с уменьшением доли.

Этот спад представляет собой угрозу для европейских автопроизводителей в свете строгих экологических норм ЕС, которые вступят в силу в 2025 году. Эти нормы требуют снижения среднего уровня выбросов от новых автомобилей до 94 граммов CO2 на километр, по сравнению с 116 граммами в 2024 году. Генеральный директор Renault Luca de Meo отметил, что текущие темпы принятия электромобилей недостаточны для выполнения этих целей, что может привести к штрафам в размере до 15 миллиардов евро для всей отрасли.

Для смягчения последствий введения тарифов и сохранения своей позиции на европейском рынке китайские производители электромобилей пересматривают свои стратегии. Например, компания BYD модернизирует свою работу в Европе, расширяя сеть дилеров и вводя модели с возможностью подзарядки от сети, чтобы привлечь рынки, менее склонные к полностью электрическим автомобилям. Компания Nio также отложила запуск своего нового электромобиля Firefly в Европе на третий квартал 2025 года, чтобы лучше наладить свою сеть продаж и обслуживания в регионе.

Несмотря на трудности, общий рынок автомобилей в Европе продемонстрировал устойчивость, с ростом продаж на 2,8% в марте 2025 года, чему способствовал рост продаж электромобилей на 23,6%. Электрифицированные автомобили, включая полностью электрические, гибридные и подключаемые гибриды, составили 59,2% от всех новых регистраций автомобилей в ЕС, что значительно больше, чем 49,1% годом ранее.

Эти изменения на рынке подчеркивают сложности, с которыми сталкиваются автопроизводители, пытаясь соблюсти нормативные требования, оставаться конкурентоспособными и адаптироваться к быстро меняющимся условиям.