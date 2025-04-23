MG представила электрический внедорожник Cyber X с выдвижными фарами

На автосалоне в Шанхае компания MG представила новый электромобиль Cyber X. Эта модель стала второй в линейке Cyber, следуя за MG Cyberster, выпущенным в ноябре 2023 года.

Cyber X выполнен в стиле «брутального» дизайна с матово-черным кузовом. Главной особенностью стали выдвижные фары, которые появляются только при включении, а в остальное время остаются спрятанными в корпусе.

Боковой вид автомобиля дополнен затемненными стойками A и B, что создает эффект «парящей» крыши. Cyber X также оснащен двухцветными серебристо-черными пятиспицевыми колесами. Разработкой интерьера и систем подключения MG занималась совместно с производителем смартфонов Oppo.

Компания MG, ранее британский автопроизводитель, в настоящее время принадлежит китайской корпорации SAIC Motor. Технические характеристики и цены на Cyber X пока не были объявлены.

В ближайшие два года MG планирует выпустить восемь новых моделей электромобилей, включая крупный внедорожник, седаны и спортивные автомобили. На 2025 год запланирован выпуск двух дополнительных моделей: большого пятиместного внедорожника и компактного электрического седана.

Ранее, в марте, MG представила свой первый глобальный электромобиль MG4 — небольшой хэтчбек, который поступит в продажу в Китае во втором квартале и станет доступен в Европе к концу года.

Продажи MG в Китае в марте составили 10 000 автомобилей, что на 82,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.