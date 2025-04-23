Lexus представил гибридную и электрическую версии ES 2026 года

На автосалоне в Шанхае 2025 года состоялась премьера нового Lexus ES, который впервые будет доступен не только как гибрид, но и в полностью электрической версии. Производитель заявляет, что автомобиль стал заметно комфортнее, мощнее и роскошнее. Первые поставки в Европу ожидаются весной 2026 года.

Для Великобритании анонсированы три версии: гибридная ES 300h с бензиновым двигателем и электромотором мощностью 198 л.с., а также две электрические модели – переднеприводная ES 350e с одним мотором на 221 л.с. и флагманская ES 500e с двумя моторами и системой полного привода DIRECT4, суммарной мощностью 338 л.с.

Автомобиль получил модернизированную платформу, новую многорычажную заднюю подвеску и измененную систему рулевого управления для улучшения устойчивости, маневренности и комфорта. Интерьер оснащен цифровой панелью с 12,3-дюймовым дисплеем и 14-дюймовой мультимедийной системой LexusConnect.

Дизайн нового ES отличается изящной линией крыши, сужающейся к задней части, а также элегантными светодиодными элементами и обновленным оформлением передней части. Салон стал просторнее благодаря увеличенной длине автомобиля и колесной базы, что добавило 77 мм пространства для ног пассажиров.

Lexus также акцентирует внимание на регулярных обновлениях ПО и высокотехнологичных опциях, таких как система мониторинга водителя и адаптивные фары. Подробности о стоимости и характеристиках появятся ближе к началу продаж.