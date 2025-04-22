Nio отложил запуск бренда Firefly EV в Европе на третий квартал 2025 года

Компания Nio из Китая перенесла запуск своей модели под брендом Firefly в Европе на третий квартал 2025 года, что позже первоначальных планов. Это решение связано с недооценкой сложности расширения сети продаж и обслуживания в регионе.

Бренд Firefly был представлен в декабре как конкурент брендам Smart и Mini, и изначально компания планировала начать его продажи в Европе в первой половине 2025 года.

Однако, по словам генерального директора Nio Уильяма Ли, процесс расширения сети столкнулся с большими трудностями, что замедлило прогресс компании в Европе. В связи с этим Nio намерена заключить новые партнерские соглашения с местными компаниями, которые будут объявлены на предстоящей автомобильной выставке в Шанхае.

Компания также разработала версию Firefly для праворульных стран, первая модель которой будет готова к выходу на рынок к октябрю, сообщил президент Nio Цинь Лихонг. Компания рассматривает расширение с местными партнерами на рынках с правым рулем, включая Юго-Восточную Азию и Великобританию.

Кроме того, Ли отметил, что любые крупные инвестиции в США потребуют учета стабильности политики, так как в данный момент неясно, какая именно политика будет стабильной.

В ближайшее время Nio подписывает контракт на продажу автомобилей в Сингапуре и ожидает, что в будущем бренд Firefly будет продаваться в 20 странах и регионах за пределами Китая.

Первоначально компания планировала, что Firefly поможет ей укрепить свои позиции на европейском рынке, однако в октябре Европейская комиссия ввела пошлины на электромобили, произведенные в Китае и продаваемые в ЕС.