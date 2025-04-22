Zeekr представил изображения флагманского внедорожника 9X перед дебютом в Шанхае

Компания Zeekr, производитель премиальных электромобилей под брендом Geely Holding Group, опубликовала официальные изображения своего нового флагманского внедорожника 9X. Этот автомобиль, позиционируемый как роскошный полноразмерный SUV, станет первой моделью бренда с новым языком дизайна и дебютирует на автосалоне в Шанхае в 2025 году.

Zeekr 9X акцентирует внимание на комфорте и роскоши. Внедорожник имеет уверенный и мощный вид, благодаря прямым линиям и внушительным пропорциям. Спереди выделяется большая решетка радиатора с вертикальными хромированными полосами, что отсылает к семейному дизайну, начатому с модели Zeekr 009 MPV, и создает элегантный, но сдержанный образ.

Боковой профиль автомобиля характеризуется прямыми и чистыми линиями, придающими ему значительный, но лаконичный вид. Сзади внедорожник оснащен уникальными светодиодными фарами, названными «Ring Screen Star Diamond», которые включают 43,343 алмазных граней, что придает им высокую узнаваемость при включении. Эти фары подчеркивают общую стилистику автомобиля.

Помимо визуальных решений, Zeekr 9X предложит значительные технологические новшества. Это станет первой моделью с системой интеллектуального вождения G-Pilot, основанной на архитектуре автономного вождения уровня 3 и цифровой архитектуре ZEEA 3.0, которая ускоряет отклик на 50%. 9X также будет оснащен передовой системой сенсоров, включая пять LiDAR-устройств, что обеспечивает полное 360-градусное восприятие.

Кроме того, внедорожник получит технологию «Super Electric Hybrid», которая объединяет преимущества чисто электрического, гибридного и расширяющего диапазон приводов. Модель будет способна разгоняться до 100 км/ч за 3 секунды, что свидетельствует о ее высоких характеристиках.

Zeekr 9X будет позиционироваться как флагманский роскошный внедорожник. Ожидаемая начальная цена составляет около 500,000 юаней (68,000 долларов США), а модель с более высокими характеристиками может стоить около 1 миллиона юаней (136,000 долларов США).

Официальный дебют модели состоится на автосалоне в Шанхае 2025 года, который откроется 23 апреля в Национальном выставочном центре.