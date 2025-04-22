«Газпромнефть-СМ» присоединилась к акции «Вода России»

Во Фрязино состоялась очередная экологическая акция в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов». К мероприятию присоединились сотрудники Московского завода «Газпромнефть – смазочные материалы» и представители администрации округа.

Уборка прошла на территории озера Большого — одного из центральных водоемов города. Волонтеры очищали береговую линию от бытового мусора, вывозили сухостой и водную растительность, приводили в порядок акваторию. Работали в командах, слаженно — как единая система, объединенная общей задачей.

Инициатива в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» Министерства природных ресурсов и экологии России. «Газпромнефть-СМ» участвует в проекте «Вода России» ежегодно, подчеркивая тем самым свою социальную ответственность и стремление формировать экологическую культуру на практике.

С 2014 года «Вода России» объединила уже более 11 миллионов участников. За это время по всей стране прошли порядка 20 тысяч уборок ежегодно, очищены берега свыше десяти тысяч водоемов, собрано более 11 миллионов мешков мусора.

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы»:

«Волонтерство давно стало частью культуры «Газпромнефть СМ»: каждый год сотни наших специалистов участвуют в экологических проектах по всей стране, и акция «Вода России» — яркий пример того, как совместные усилия бизнеса, власти и жителей дают реальный результат. Мы считаем важным делать все возможное, чтобы бережное отношение к водным ресурсам становилось повседневной нормой».

Дмитрий Воробьев, глава городского округа Фрязино: