CATL представила три новые технологии аккумуляторов, включая сверхбыструю зарядку

21 апреля на мероприятии «Tech Day» китайский производитель аккумуляторов Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) представил три инновационные технологии, которые могут существенно изменить рынок электрических и гибридных автомобилей.

Одним из главных анонсов стал аккумулятор «Freevoy Dual Power», который благодаря двуядерной архитектуре обеспечивает запас хода более 1500 километров на одном заряде. Это открывает новые возможности для чисто электрических автомобилей, позволяя им конкурировать с гибридами по дальности.

Уникальная технология включает два независимых энергетических сегмента — основной и расширяющий дальность — каждый из которых использует разные материалы ячеек для максимальной эффективности. Инновация также обеспечивает высокую безопасность, включая системы защиты от перегрева и термического разрушения.

Другим важным представлением стал аккумулятор Shenxing второго поколения с супербыстрой зарядкой, который позволяет получить 520 километров запаса хода всего за 5 минут подключения. Эта технология поддерживает зарядку мощностью до 1,3 мегаватта и сохраняет высокие скорости зарядки даже при низких температурах, например, при -10°C можно зарядить аккумулятор с 5% до 80% за 15 минут.

Третий анонс — натриевый ионный аккумулятор, который CATL планирует массово производить с декабря 2025 года. Он отличается высокой плотностью энергии — 175 Wh/kg, и может обеспечить пробег более 500 километров на одном заряде для электрических автомобилей и более 200 километров для гибридов. Аккумулятор превосходит литиевые аналоги по безопасности и устойчивости к экстремально низким температурам, обеспечивая отличные характеристики даже при -40°C.